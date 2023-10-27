Российские учёные научились очищать воду от промышленных загрязнений

Учёные из Тамбовского университета и университета, МИСиС, совместно с Российским научным фондом добились успешной очистки сточных вод от наночастиц диоксида титана с использованием зелёных микроводорослей Desmodesmus sp. Это первый случай, когда микроводоросли успешно применяются для удаления диоксида титана.

Основное вещество, диоксид титана, используется в разных отраслях, включая текстиль, косметику, электронику и пищевую промышленность. Прогнозируется, что его производство достигнет 2,5 миллиона тонн к 2025 году, что может сказаться на окружающей среде, особенно на водных экосистемах.

Результаты этого исследования демонстрируют потенциал зелёных водорослей Desmodesmus sp. для очистки и восстановления сточных вод и среды от наночастиц металлов. Наночастицы диоксида титана способствовали росту биомассы водорослей, что может быть полезным для создания биотоплива и промышленных соединений.