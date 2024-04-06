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Наука и технологии
Опубликовано 06 апреля 2024, 18:47
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Российские учёные научились определять источник формальдегида в атмосфере

Разработанную технологию протестируют в Челябинске
Учёные из ЮУрГУ разработали технологию определения источника формальдегида в атмосфере
Российские учёные научились определять источник формальдегида в атмосфере
© Maxim Tolchinskiy

Учёные из Южно-Уральского государственного университета разработали новый метод выявления источников формальдегида, который загрязняет воздух в промышленных городах России. Этот метод впервые будет применён в Челябинске для уменьшения объёма выбросов.

Доцент Ольга Ракова отметила, что сейчас проблема выброса формальдегида в атмосферу крупных городов не имеет явных источников, таких как нефтехимкомбинаты или крупные мебельные фабрики. Новая методика позволяет определить конкретные вещества, способствующие образованию формальдегида в воздухе, и принять меры по снижению их концентрации.

Методика уже начнёт применяться в Челябинске, где будут учитываться метеорологические условия и атмосферные явления. Уровень формальдегида в воздухе имеет важное значение из-за его канцерогенных и токсичных свойств, что особенно важно для промышленных регионов, таких как Челябинская область.