Российские учёные научились определять источник формальдегида в атмосфере

Учёные из Южно-Уральского государственного университета разработали новый метод выявления источников формальдегида, который загрязняет воздух в промышленных городах России. Этот метод впервые будет применён в Челябинске для уменьшения объёма выбросов.

Доцент Ольга Ракова отметила, что сейчас проблема выброса формальдегида в атмосферу крупных городов не имеет явных источников, таких как нефтехимкомбинаты или крупные мебельные фабрики. Новая методика позволяет определить конкретные вещества, способствующие образованию формальдегида в воздухе, и принять меры по снижению их концентрации.

Методика уже начнёт применяться в Челябинске, где будут учитываться метеорологические условия и атмосферные явления. Уровень формальдегида в воздухе имеет важное значение из-за его канцерогенных и токсичных свойств, что особенно важно для промышленных регионов, таких как Челябинская область.