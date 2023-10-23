Российские учёные научились определять лейкоз у коров

Исследователи из Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ), разработали новую тест-систему, которая улучшает диагностику вируса лейкоза у крупного рогатого скота. Эта система называется «ДС-ИФА-АНТИ-BLV» и использует новый метод, который позволяет выявлять два антитела вместо одного. Такой подход сделал диагностику более эффективной и надёжной, что позволяет выявлять инфекцию на ранних стадиях.

Вирус лейкоза может сильно воздействовать на иммунную систему животных, делая их более уязвимыми перед другими болезнями. Это заболевание также снижает продуктивность животных и ухудшает качество продукции. Поэтому ранняя диагностика играет ключевую роль в ограничении его распространения. Ранее доступные тесты имели высокий риск ошибок, что требовало дополнительных подтверждающих и дорогостоящих процедур.

Тест-система «ДС-ИФА-АНТИ-BLV» уже используется в ветеринарных лабораториях нескольких регионов России, что помогает снизить риск ошибок и улучшить диагностику вируса лейкоза у крупного рогатого скота.