Российские учёные научились определять неэффективность лечения фиброза по почкам

Российские учёные выяснили, что уменьшение активности гена PAQR5 в клетках почек снижает эффективность лечения фиброза прогестероном. Исследование проводилось на крысах, которым наносили повреждение почек. Обнаружено, что фиброз в почечных канальцах и окружающих их тканях приводит к снижению количества мембранных прогестероновых рецепторов PAQR5, что делает почки менее чувствительными к прогестерону и мешает лечению.

Это исследование проводила группа российских биологов под руководством профессора РАН Егора Плотникова. Обычно, при повреждении почки, чтобы предотвратить разрастание соединительной ткани, применяют высокие дозы прогестерона. Однако у некоторых больных такая терапия не эффективна, и исследователи стали искать причины неудач.

Их наблюдения показали, что чувствительность почек к прогестерону снижается, когда фиброз поражает канальцы почек и окружающие их ткани. Это связано с уменьшением активности гена PAQR5 в повреждённых почечных клетках, который отвечает за мембранные рецепторы, распознающие прогестерон. Эта находка может помочь разработать более эффективные методы лечения фиброза почек.