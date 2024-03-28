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Наука и технологии
Опубликовано 28 марта 2024, 19:03
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Российские учёные научились определять пародонтит за секунды

С помощью лазера
В России запатентуют технологию определения пародонтита с помощью лазера

Учёные из Самарского университета вместе с коллегами из СамГМУ разрабатывают новый метод диагностики пародонтита, как сообщается на сайте университета. Этот метод позволит быстро и точно обнаруживать болезнь всего за несколько секунд, без необходимости проведения рентгеновских снимков или анализов.

Предлагаемая технология включает использование лазера, спектрографа и ноутбука для анализа состава зубной эмали. Новый метод позволяет автоматически выявлять отклонения от нормы и ставить диагноз без длительных процедур. Этот метод успешно прошёл испытания на пациентах стоматологических клиник в Самаре, утверждает доцент Елена Тимченко.