Российские учёные научились определять подлинность техники по радиогеному

Учёные из РТУ МИРЭА разработали новое устройство для поиска и регистрации электронных устройств по их радиогеному. Эта технология поможет в создании новых СВЧ-решений, а также в телемониторинге и радионаблюдении. Кроме того, с её помощью можно будет выявлять скрытые дефекты в электронике и проверять подлинность устройств.

Радиогеном представляет собой уникальный радиосигнал, который содержит информацию о физически неклонируемых параметрах электронного устройства. По словам заведующего кафедрой радиоволновых процессов Михаила Костина, радиогеном можно сравнить с биометрией — это «радиоволновой отпечаток», который позволяет распознавать устройства на расстоянии, даже если они выглядят одинаково.

Эта новая методика может оказаться полезной в сервисных центрах для диагностики и ремонта смарт-устройств. Она позволяет находить скрытые дефекты и проверять техническую аутентичность отдельных компонентов, что значительно упростит работу с электронной техникой и повысит её надёжность.