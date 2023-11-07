Российские учёные научились определять риски развития Альцгеймера ещё до рождения

С болезнью Альцгеймера всегда было связано много вопросов и тревожности, но, возможно, её корни уходят гораздо дальше, чем мы думали.

Исследователи из Института цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук провели исследование, которое показало, что предпосылки для болезни Альцгеймера могут возникать до рождения человека.

Они исследовали мозг новорождённых крыс, и обнаружили, что в критические моменты развития мозга, на третий и десятый день после рождения, происходят изменения в генах и функциях мозга, которые связываются с развитием болезни Альцгеймера. Эти изменения указывают на недостаточную функциональность работы определённых клеток мозга и на задержку в формировании кровеносных сосудов.

Это исследование открывает новый путь для понимания этой страшной болезни и может привести к разработке более эффективных методов лечения и профилактики болезни Альцгеймера.