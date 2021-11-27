Российские учёные научились определять состояние строительных материалов для предупреждения износа зданий

Особенность нового метода заключается в учёте влияния местного климата на износ материалов. Этого специалисты добились с помощью технологий обработки больших данных. В процессе исследований были выявлены закономерности, связывающие климатические параметры — температуру, влажность, ультрафиолетовое излучение — и скорость разрушения защитных покрытий.

«Наш подход позволяет проводить анализ долговечности материалов с учётом количественных показателей факторов окружающей среды, что раньше было невозможно. В будущем применение этого метода позволит предотвращать разрушения построек за счёт более точных данных о стойкости покрытий в конкретной местности, а также повысить эффективность защиты зданий с помощью совершенствования полимерных материалов», — пояснила руководитель работы, профессор кафедры строительных конструкций Мордовского университета Татьяна Низина.