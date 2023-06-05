Российские учёные научились печатать на 3D-принтере еду из выращенных клеток

Для этого используется материал, выращенный биотехнологическим путём. Таким образом, учёные разработали метод «сборки» блюда с определёнными биохимическими характеристиками прямо на 3D-принтере.

Опубликованное в журнале Gels исследование отмечает потенциал новой технологии в контроле пищевого поведения потребителей. С её помощью можно создавать блюда с определённой текстурой, пищевой ценностью, внешним видом и вкусом, а также комбинировать преимущества различных растительных продуктов.

Ученые ВятГу разработали несколько рецептов пищевых чернил из искусственно выращенных клеток каллусных тканей растений. Термин «каллусные ткани» используется для описания растительных клеток, которые могут развиваться в полноценные растения.

Отличительной особенностью свежей технологии является использование исключительно материала, выращенного биотехнологическим путем.

Такой подход позволяет стандартизировать процесс и использовать только необходимые клетки в конкретной ситуации.