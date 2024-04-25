Российские учёные научились подавлять эпилепсию у мышей с помощью света

Почти треть пациентов с эпилепсией не получает помощи от существующих лекарств. Более того, эти препараты могут вызывать побочные эффекты, такие как депрессия и потеря памяти. Вместо этого учёные предлагают использовать оптогенетическую стимуляцию, которая активирует мембранные белки светом определённой длины волны. Исследователи из Института эволюционной физиологии и биохимии имени Сеченова и МФТИ экспериментировали с микробным родопсином из морской бактерии Krokinobactereikastus (KR2), вживлённым в мозг мышей.

Оптогенетика — это новая область, которая может применяться для лечения таких болезней, как депрессия, болезнь Паркинсона и эпилепсия. Этот метод предоставляет возможность контролировать активность определённых клеток, что может улучшить лечение эпилепсии. Хотя исследования продолжаются, учёные уже видят обнадёживающие результаты.

Для своего исследования учёные использовали микробный родопсин из бактерии Krokinobactereikastus, который активирует ионы натрия, снижая активность нейронов. Это позволило им разработать метод подавления эпилептической активности у мышей. Новый подход представляет большой потенциал для борьбы с эпилепсией, хотя требуется ещё больше исследований.