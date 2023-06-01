Российские учёные научились подавлять фантомные боли

Российские исследователи из «Сколтеха» разработали новый способ справляться с фантомной болью у людей, использующих протезы для кистей. Они применяют электростимуляцию периферических нервов, что помогает уменьшить боль и позволяет пользователям ощущать предметы, которых они касаются с помощью протеза. Это улучшение важно, так как фантомная боль является одной из основных проблем, с которыми сталкиваются люди, использующие протезы.

Исследование, проведённое группой учёных, показало, что электростимуляция, применяемая в области плеча, помогает снизить или даже полностью устранить фантомную боль. Более того, пользователи протезов смогли осязать размеры различных предметов с помощью своих протезов. Это даёт надежду на устранение одного из основных недостатков протезов и улучшение комфорта их использования.

Исследователи отмечают, что около 80% людей, использующих протезы для ампутированных конечностей, страдают от фантомной боли. Это не только причиняет дискомфорт, но и затрудняет нормальное использование обычных или кибернетических протезов. Российские учёные смогли решить эту проблему, применяя электростимуляцию периферических нервов вместо имплантации электродов в спинной мозг. Такой подход точнее и более эффективно справляется с фантомной болью, исключает побочные эффекты и смещение электродов.

Профессор Михаил Лебедев и его коллеги провели эксперименты на двух добровольцах, которым были установлены протезы для рук. Путём имплантации набора электродов в плечи и использования стимулирующих импульсов они смогли полностью устранить фантомную боль у одного испытуемого и снизить её остроту на 40-70% у другого. Кроме того, исследователи разработали алгоритм стимуляции нервов, который позволяет пользователям осязать предметы, которые они касаются с помощью протезов. Это значительно улучшает удобство и естественность протезов, а также позволяет пользователям получать более полную информацию о мире вокруг них.