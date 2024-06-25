Российские учёные научились подбирать скорость для безостановочного движения

В Южно-Уральском госуниверситете представили новую математическую модель, которая поможет водителям оптимально выбирать скорость для проезда через перекрёстки без остановок. Применение этой системы позволит увеличить пропускную способность перекрёстков на 10-30%.

Разработанная командой специалистов ЮУрГУ система основывается на алгоритмах искусственного интеллекта, которые вычисляют оптимальную скорость движения автомобиля, чтобы попасть в так называемую «зелёную волну» светофоров.

При расчёте учитываются множество факторов, таких как скорость первого автомобиля на перекрёстке, количество машин в очереди, расстояние между перекрёстками, а также текущие условия дороги и погодные условия. Рекомендуемая скорость будет отображаться на специальных динамических дорожных знаках между светофорами, а данные с системы можно будет загружать в навигационные приложения на смартфонах.