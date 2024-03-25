Российские учёные научились получать два полимера из одного растения

Учёные в России выяснили, что из растения мискантуса гигантского можно получать два типа полимеров сразу. Они могут использоваться в медицине и для создания различных материалов. Это открывает новые перспективы для производства, так как процесс можно осуществлять на одном заводе.

Растение мискантуса гигантского содержит много целлюлозы, что делает его отличным источником для производства полимеров. Нитрат целлюлозы применяется в различных областях, включая производство биосенсоров и мягких роботов, а бактериальная целлюлоза — для медицинских целей, таких как заживление ран и реставрация повреждённых тканей.

Эта новая технология может стать основой для создания биозавода, который будет лидером в мировой практике. Такой завод будет перерабатывать растительное сырье в полезные химические продукты и биоматериалы, что окажет положительное воздействие на экологию и экономику.