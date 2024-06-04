Российские учёные научились получать топливо из зерновых отходов

Российские учёные разработали технологию для производства биоэтанола из зерновых остатков. Этот биоэтанол может использоваться для создания экологически чистых добавок к бензину, которые помогают сократить вредные выбросы от автомобилей. В долгосрочной перспективе это может привести к появлению в России экобензинов с такими добавками, так как в настоящее время они не производятся.

Нефтепереработка — это процесс создания новых продуктов из нефти и её побочных продуктов. Это полезно для экологии, так как побочные продукты нефтепереработки могут быть использованы повторно в других процессах, вместо того, чтобы выбрасываться в атмосферу. Например, этилтретбутиловый эфир (ЭТБЭ) — это высокоэффективная добавка к бензину, которая может быть произведена из биоэтанола.

Сегодня биоэтанол становится все более важным в связи с усилением требований к экологии. Он может быть использован для производства топлива и других продуктов, что делает его важным компонентом для нефтеперерабатывающих заводов и сельского хозяйства. Создание такого биоэтанола может привести к экономии нефти и газа, а также снизить вредные выбросы от автомобилей.