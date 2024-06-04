Российские учёные научились получать топливо из зерновых отходов

Российские учёные научились получать топливо из зерновых отходовПолученный биоэтанол снижает вредные выбросы от двигателей
Российские учёные разработали технологию для производства биоэтанола из зерновых остатков. Этот биоэтанол может использоваться для создания экологически чистых добавок к бензину, которые помогают сократить вредные выбросы от автомобилей. В долгосрочной перспективе это может привести к появлению в России экобензинов с такими добавками, так как в настоящее время они не производятся.
Нефтепереработка — это процесс создания новых продуктов из нефти и её побочных продуктов. Это полезно для экологии, так как побочные продукты нефтепереработки могут быть использованы повторно в других процессах, вместо того, чтобы выбрасываться в атмосферу. Например, этилтретбутиловый эфир (ЭТБЭ) — это высокоэффективная добавка к бензину, которая может быть произведена из биоэтанола.
Сегодня биоэтанол становится все более важным в связи с усилением требований к экологии. Он может быть использован для производства топлива и других продуктов, что делает его важным компонентом для нефтеперерабатывающих заводов и сельского хозяйства. Создание такого биоэтанола может привести к экономии нефти и газа, а также снизить вредные выбросы от автомобилей.