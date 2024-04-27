Российские учёные научились получать золото с помощью бактерий

Учёные из Красноярска и Якутска, вместе с Сибирским отделением Российской академии наук, разработали метод извлечения золота с использованием бактерий. Эти микроорганизмы, обитающие в хвостохранилищах, местах хранения отходов после обогащения полезных ископаемых, являются ключевым элементом метода. Сравнительно с агрессивными химическими веществами, применяемыми в традиционных методах, использование бактерий более безопасно для окружающей среды и экономически эффективно.

Исследователи обнаружили эти бактерии на месторождениях золота в Красноярском крае и использовали их для извлечения золота из руды. После первичной обработки руды, бактерии помогают выделить золото и другие полезные минералы. После этого учёные собирают коллективный концентрат, содержащий золото и остатки минералов сурьмы.

На данный момент исследователи работают над подбором и культивированием наиболее эффективных бактерий, способных работать в условиях смеси измельчённых руд и воды. Этот новый метод извлечения золота может стать революционным в горнодобывающей промышленности, обеспечивая более безопасный и эффективный способ добычи ценного металла.