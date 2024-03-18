Российские учёные научились предсказывать эпидемии с высокой точностью

Учёные из Санкт-Петербургского университета создали модель для предсказания распространения COVID-19 и других эпидемий. Они модифицировали свою модель, чтобы она могла работать не только с COVID-19, но и с другими заболеваниями. Модель показывает, сколько людей будет болеть в ближайшие недели с высокой точностью.

В университете был разработан новый метод прогнозирования эпидемий. Этот метод уже успешно применяется для предсказания распространения новых вирусов, таких как COVID-19. Учёные смогли определить, когда происходят новые вспышки заболеваемости и каковы ключевые характеристики эпидемий. Они использовали статистические данные и математические модели для анализа динамики эпидемий.

Этот метод прогнозирования может помочь лучше понять, как эпидемии распространяются и как на них реагировать. Учёные могут использовать эти прогнозы для планирования действий здравоохранения во время эпидемий, чтобы ограничить их распространение и спасти жизни людей.