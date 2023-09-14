Российские учёные научились предсказывать ход операции на сосудах

Учёные из Сеченовского Университета Минздрава России разработали новый метод для оценки кровотока в сердечных сосудах, используя компьютерную томографию (КТ). Этот метод также способен предсказать результат операции по расширению сосудов, и результаты доступны в течение всего 10-20 минут.

Стеноз, или стойкое сужение сосуда, может представлять угрозу для здоровья. Для решения этой проблемы может потребоваться операция по установке специального каркаса, который расширяет сосуд. Решение о необходимости операции обычно принимается на основе уровня кровотока в коронарных артериях, но существующие методы измерения этого параметра дорогие и требуют специальной лаборатории.

Учёные из Сеченовского Университета создали цифровой сервис под названием «Виртуальный ФРК», который оценивает степень сужения коронарных артерий, используя данные КТ и пациента, такие как давление и пульс. Алгоритмы затем определяют структуру сети артерий и оценивают давление в разных участках сосуда.

Этот метод позволяет определить не только текущее состояние сосудов, но и предсказать, как изменится кровоток после операции. Учёные утверждают, что до 35% операций по расширению сосудов сейчас не приводят к ожидаемым результатам, и новая система может повысить их эффективность. Этот метод отличается от зарубежных аналогов тем, что использует одномерную модель кровотока, что делает его более быстрым, но при этом точным. Разработка прошла технические испытания и ожидает получения регистрационного удостоверения в ближайшие полгода.