Российские учёные научились предсказывать магнитные бури

Специалисты Сибирского Федерального университета (СФУ), раскрыли механизм появления магнитных бурь на Земле. Они разработали новый математический инструмент, основанный на статистических данных, полученных с искусственных спутников. Этот инструмент позволяет предсказывать возмущения магнитного поля, которые происходят из-за солнечного ветра, движущегося со скоростью до 600 км/с и состоящего из заряженных частиц, таких как ионы и электроны.

Как пояснили учёные, солнечный ветер встречает магнитосферу Земли, которая имеет сложную форму и протянута в сторону потока частиц. Иногда в этой «стенке» возникают бреши, через которые заряженные частицы проникают внутрь и вызывают магнитные бури. Чтобы понять, почему появляются эти бреши, учёным необходимо было разобраться в процессах, происходящих на границе магнитосферы.

Совместно с коллегами из Санкт-Петербургского государственного университета, специалисты СФУ создали математическую модель, которая позволяет предсказать поведение магнитных полей и электрических токов у границ магнитосферы. По словам Николая Еркаева, профессора кафедры прикладной механики СФУ, использование данных с искусственных спутников за период с 1995 по 2022 год дало возможность выявить важные закономерности. Ключевым фактором является направление межпланетного магнитного поля: когда оно противоположно магнитному полю Земли, граница магнитосферы частично открывается, что и приводит к проникновению энергичных частиц и образованию магнитных бурь.