Российские учёные научились предсказывать приступы астмы во влажном воздухе

Учёные из Дальневосточного научного центра физиологии и патологии дыхания создали метод для предсказания обострений бронхиальной астмы в сезоны с высокой влажностью воздуха. Этот метод учитывает генетические факторы и особенности дыхательных путей у пациентов. Сегодня астму нельзя полностью вылечить, но можно контролировать её проявления и риски.

Влажная погода, особенно с влажностью выше 50%, может ухудшить контроль над астмой, снизить функцию дыхания и усилить бронхиальную лабильность. Учёные разработали метод для прогнозирования ухудшения контроля над астмой в таких условиях, что позволяет предпринять своевременные меры.

Этот метод включает в себя анализ генов AQP5 и TRPV4, спирометрическое исследование функции дыхания и определение начального контроля над астмой. Разработка улучшает профилактику, фармакотерапию и качество жизни пациентов с астмой, исключая индивидуальные особенности генетики и контроля над заболеванием.