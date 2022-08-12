Российские учёные научились превращать любой 3D-принтер в способное печатать еду устройство

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Российские учёные научились превращать любой 3D-принтер в способное печатать еду устройствоПередовые технологии
В Сети появилась информация о достаточно интересном проекте, который разработали специалисты Московского госуниверситета пищевых производств. Они создали 3D-принтер с системой умных рецептов, способный печатать продукты с заданными свойствами.
Более того, данная технология позволяет превратить в пищевой принтер любое устройство для печати пластиком. Вместе с тем, при желании, можно увеличить и площадь печати до полутора метров.
Мы сделали один уникальный экструдер револьверного типа. Внутри него находится барабан, в который подаётся разное сырьё, что позволяет ускорить процесс производства и использовать меньше деталей. В этом тоже наша инновация.
Алексей Кучумов
Проректор университета
Сообщается, что новый отечественный принтер позволяет печатать искусственное мясо. В связи с этим учёные уже объявили об открытии лаборатории по его производству совместно с компанией 3D Bioprinting Solutions.