Российские учёные научились прогнозировать обрушения шахт

Учёные из Томска создали программу, которая помогает предсказать возможные обрушения кровли в шахтах. Их разработка, программный комплекс, был создан в Институте физики, прочности и материаловедения Сибирского отделения Российской академии наук. Проблема возникает из-за высокого давления и неоднородности пустот в горных массивах после добычи угля, что может привести к разрушению части породы и обрушению шахт.

Главная цель исследования заключалась в том, чтобы заранее предсказать возможные обрушения кровли в районах подземных выработок. Учёные создали программу, которая моделирует ситуации повышенного горного давления и рассчитывает оптимальные методы контроля обрушений кровли и снижения уровня давления. Программный комплекс также помогает определить параметры части породы, которую оставляют в качестве подпорки. Разработанная методика позволяет отслеживать критические состояния горных массивов в процессе добычи угля.