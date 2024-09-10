Российские учёные научились прогнозировать опасные болезни у младенцев

Специалисты Саратовского государственного медицинского университета (СГМУ), разработали новый способ прогнозирования нарушений адаптации у новорождённых. Для этого они планируют использовать отечественный аппарат из Таганрога, который с помощью датчиков на большом родничке и ноге малыша будет собирать данные о работе вегетативной нервной системы. Учёные считают, что такая информация поможет неонатологам вовремя заметить потенциальные проблемы и даже предотвратить синдром внезапной детской смерти.

Статистика Всемирной организации здравоохранения показывает, что почти 30 миллионов младенцев рождаются недоношенными или с заболеваниями, требующими квалифицированной медицинской помощи. Наивысший риск смерти у новорождённых наблюдается в первый месяц жизни из-за значительных изменений в организме и возможных родовых травм. Период адаптации для доношенных детей может занять от 2 до 4 недель, в то время как у недоношенных он длится дольше, что требует особого внимания врачей.

Учёные уже провели первые исследования с использованием нового метода на здоровых новорождённых, а затем расширили эксперимент, включая недоношенных детей. Как пояснила ассистент кафедры неонатологии СГМУ Елена Муреева, датчики фиксируют данные о сердечном ритме и дыхании, что помогает оценить работу сосудов и уровень адаптации ребёнка. В ближайшее время планируется провести аналогичные исследования на детях старшего возраста, чтобы ещё больше углубить понимание в этой области.