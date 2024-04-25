Российские учёные научились «промывать» мозг от отработанных клеток

Российские учёные научились «промывать» мозг от отработанных клетокВо время сна
Учёные из Саратовского государственного университета разработали новую технологию, которая помогает очищать головной мозг от вредных веществ. Они обнаружили, что лимфатическая система мозга активно работает во время глубокого сна, удаляя токсины и обеспечивая ясность мышления. Эта система особенно эффективна перед пробуждением.
Учёные изучают механизмы восстановления организма во время сна. Они сосредоточились на роли лимфатической системы в этом процессе и разрабатывают умные технологии для лечения заболеваний мозга. Их исследования могут помочь людям с болезнями, такими как Паркинсон и Альцгеймер.
Эта технология может стать революционной в лечении болезней мозга. Учёные получили грант на проведение клинических испытаний и надеются добиться признания их изобретения как медицинского прибора. Они надеются, что это поможет улучшить медицинское обслуживание и сократить расходы на лечение пациентов с нарушениями сна и функций лимфатической системы мозга.