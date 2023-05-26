Российские учёные научились «рассчитывать» плодородность почвы

Российские учёные научились «рассчитывать» плодородность почвыУчёные ЮФУ разработали математическую модель и приложение для этого
Сельское хозяйство всегда немного зависит от простой удачи. Российским учёным удалось еще немного снизить влияние этого фактора на успех посадок
Учёные из Южного федерального университета (ЮФУ), разработали программное обеспечение под названием «Интеграл», которое может оценивать плодородие сельскохозяйственных участков. Это ПО автоматически вычисляет два основных параметра, которые отражают свойства земли и могут быть использованы для определения её плодородности.
Один из этих параметров — интегральный показатель плодородия почвы, который отражает влияние характеристик почвы на её производительность и выражается в баллах, от 1 до 100. Этот показатель помогает арендодателям, арендаторам, покупателям и продавцам земельных участков быть уверенными в состоянии почвы на момент передачи прав на участок.
Второй параметр, который определяется с помощью программного обеспечения «Интеграл», — нормативная урожайность сельскохозяйственных культур. Она указывает на ожидаемый уровень урожайности на единицу площади и может быть использована для определения стоимости земельных участков при сделках с недвижимостью.
Часто при продаже или аренде земельных участков отсутствует информация о состоянии почвы, что может создавать проблемы при необходимости доказать неправильное использование участка и его исходные характеристики. Программное обеспечение «Интеграл» решает эту проблему, предоставляя точные данные о плодородии и урожайности земли, что облегчает сделки с сельскохозяйственными участками и повышает прозрачность в этой сфере.