Российские учёные научились симулировать работу мозга на кристаллах

Учёные из ИТМО открыли, что гибридные кристаллы могут имитировать работу нейронов мозга, если на них воздействовать лазером. Это открытие поможет ускорить обучение искусственных нейросетей, сообщили в пресс-службе университета.

Суть открытия в том, что при воздействии лазера на кристалл с разной частотой, его реакция изменяется. Учёные объяснили, что при коротких паузах интенсивность ответа кристалла снижается, а при длинных — наоборот, усиливается. Это похоже на то, как нейроны реагируют на нейромедиаторы, такие как серотонин, что позволяет использовать кристаллы для нейроморфных вычислений, которые имитируют работу мозга.

Для экспериментов использовались кристаллы на основе меди и тримезиновой кислоты, которые дешевле и безопаснее традиционного кремния. Эти кристаллы можно «смешать» в лаборатории и уже через час использовать. Эксперименты показали, что нейросеть на базе таких кристаллов быстрее и точнее обучается распознаванию рукописного текста, чем традиционные нейросети, и может выполнять более 50 циклов обучения.