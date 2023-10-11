Российские учёные научились создавать детали для ускорителей частиц

Ученые из Алтайского технического университета и Института ядерной физики разработали инновационную технологию для создания фотокатодов. Эти устройства используются в ускорителях, которые играют важную роль в науке, медицине и промышленности.

Их метод заключается в изменении поверхности фотокатода, что позволяет увеличить площадь, с которой происходит выброс электронов. Это также способствует увеличению электрического поля, которое ускоряет электроны. Этот подход повышает эффективность фотокатодов, делая их более производительными.

Фотоэффект - явление, которое используется в ускорителях электронов. Фотокатоды, освещенные лазерами, создают необходимые условия для этого эффекта. Ученые уже создали экспериментальные образцы фотокатодов из специального материала, и они будут использоваться в новых ускорителях электронов, разрабатываемых в Институте ядерной физики.