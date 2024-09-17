Российские учёные научились создавать сложные детали из карбида кремния

В подольском научно-исследовательском институте «ЛУЧ», который входит в состав Госкорпорации «Росатом», был создан прототип установки для селективного лазерного спекания. Эта новая установка с кластерной лазерно-оптической системой сканирования значительно расширит возможности производства крупных изделий из карбида кремния. Разработка проводилась в рамках программы, посвящённой технологиям и научным исследованиям в области атомной энергии.

Изделия из карбида кремния имеют широкий спектр применения, включая атомную энергетику и автомобилестроение. Как отметил заместитель директора института Илья Шарапов, данный материал обладает высокой прочностью, теплопроводностью и отличными трибологическими свойствами, что делает его более эффективным по сравнению с традиционными металлами. Он подчеркнул, что ранее институт использовал классические методы производства, которые не позволяли создавать сложные детали. Теперь же аддитивные технологии открывают новые горизонты для экспериментов с формами и размерами.

В будущем планируется использовать новую систему для разработки сложных изделий, таких как оболочки для твэлов нового поколения и дисковые тормоза для автомобилей. Этот подход позволит не только повысить качество продукции, но и увеличить производительность в 3-4 раза, что станет значительным шагом вперёд для института и всей отрасли.