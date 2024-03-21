Российские учёные научились создавать «заплатки» для сосудов из шелка

Учёные из лаборатории тканевой инженерии и внутрисосудистой визуализации в Кемерово создали медицинское изделие из шелка, чтобы заменить поражённые атеросклерозом сосуды. Они использовали фиброин шелка, который давно применяется в медицине как материал для швов. Фиброин шелка считается идеальным выбором для создания сосудистых заплат из-за своей низкой вероятности осложнений.

Учёные использовали фиброин шелка для создания 3D-пористых структур методом электроспиннинга, что является инновационным подходом для тканевой инженерии сосудов. Их эксперименты на животных показали, что заплаты обеспечивают нормальное кровотечение и покрываются собственными клетками организма, что снижает риск тромбоза и инсульта. Заплаты продемонстрировали стабильную работу в течение шести месяцев наблюдения.

В настоящее время учёные продолжают тестировать новое медицинское изделие и работают над его улучшением, добавляя новые полимеры для улучшения совместимости с организмом и механических характеристик.