Российские учёные научились точно определять выживаемость при раке лёгких

Учёные из Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова разработали новую модель для предсказания выживаемости пациентов с аденокарциномой лёгких, самой распространённой формой рака лёгких. Это заболевание часто обнаруживается на поздних стадиях, когда лечение становится сложным.

Модель оценивает выживаемость пациентов, анализируя белки, контролирующие состояние митохондрий в клетках лёгких. Митохондрии — это важные органоиды, которые обеспечивают клетки энергией и участвуют в клеточном дыхании. Если митохондрии работают неправильно, это может привести к различным заболеваниям, включая рак.

Исследователи изучили уровень регуляторных белков, контролирующих митохондрии, в образцах ткани у пациентов с аденокарциномой лёгких. На основе этих данных и другой информации о пациентах, они создали модель для прогнозирования выживаемости. Эта модель показала точность на 20% выше, чем существующие методы. Учёные планируют дальнейшее усовершенствование этой технологии.