Российские учёные научились точно предсказывать места падения метеоритов

Что интересно, ранее похожие наработки уже существовали, но были недостаточно точны, чтобы предугадывать траекторию небесного тела после угасания его свечения. Таким образом, пишет Planet Today, расчёты носили крайне примерный характер и позволяли искать исключительно основной фрагмент метеорита. Мелкие же осколки оставались недоступны учёным.

В основу новой же модели легли данные, получаемые с первых мгновений наблюдения за небесным телом. При этом полезными оказались и сведения, регистрируемые специалистами в момент падения метеорита. Таким образом, теперь в учёт берётся и тёмная часть траектории.