Российские учёные научились убирать опасные газы из шахт

Учёные из Университета МИСИС разработали устройство, которое улучшит безопасность горных работ. Это устройство создаёт трещины в породах, чтобы безопасно извлекать горючие газы и одновременно измерять напряжение в скважинах.

Устройство, разработанное Владиславом Лейзером под руководством профессора Виталия Еременко, помогает разгрузить стенки скважин и контролируемо высвобождать горючие газы. Перед началом работ скважины проверяют на наличие трещин, затем устройство помещается в скважину и создаёт трещины, через которые выходит горючий газ, снижая напряжение в породах.

Это устройство не требует взрывных работ, химических веществ и высокого давления, и оно позволяет проводить работы быстро и безопасно. Горнодобывающие компании уже выразили интерес к этой разработке, и проект получил финансирование от Минэкономразвития РФ. Это устройство может спасти жизни шахтёров и обеспечить безопасность в горнодобывающей промышленности.