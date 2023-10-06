Российские учёные научились убирать опасные газы из шахт

Российские учёные научились убирать опасные газы из шахтС помощью специального устройства
Специалисты МИСИС создали устройство, которое позволит убрать опасные газы из шахт
Учёные из Университета МИСИС разработали устройство, которое улучшит безопасность горных работ. Это устройство создаёт трещины в породах, чтобы безопасно извлекать горючие газы и одновременно измерять напряжение в скважинах.
Устройство, разработанное Владиславом Лейзером под руководством профессора Виталия Еременко, помогает разгрузить стенки скважин и контролируемо высвобождать горючие газы. Перед началом работ скважины проверяют на наличие трещин, затем устройство помещается в скважину и создаёт трещины, через которые выходит горючий газ, снижая напряжение в породах.
Это устройство не требует взрывных работ, химических веществ и высокого давления, и оно позволяет проводить работы быстро и безопасно. Горнодобывающие компании уже выразили интерес к этой разработке, и проект получил финансирование от Минэкономразвития РФ. Это устройство может спасти жизни шахтёров и обеспечить безопасность в горнодобывающей промышленности.