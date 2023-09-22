Российские учёные научились удалять свинец из канализации

Исследователи из НИЯУ МИФИ и Марокко разработали экологически безопасный фильтр на основе биологических отходов, который эффективно улавливает свинец при очистке сточных вод. Свинец, широко используемый в промышленности, представляет серьёзную экологическую угрозу, так как его отходы часто не утилизируются должным образом, загрязняя окружающую среду и угрожая здоровью человека.

Основой разработанного фильтра стал хитозан, природный адсорбент, полученный из панцирей креветок. Хитозан обладает активными функциональными группами, способными связывать свинец и формировать непроницаемую сеть, предотвращая его проникновение в окружающую среду. Однако данная сеть имела низкую устойчивость в кислой среде.

Чтобы усилить устойчивость сети, исследователи использовали компьютерное моделирование и выявили второй компонент на основе фосфата кальция, который укрепляет хитозановую сеть. Полученный адсорбент успешно улавливает свинец, и его использование оказывается действительно экономически эффективным.

Учёные также планируют модифицировать этот адсорбент для улавливания других металлов, таких как ртуть, медь и никель. Эти исследования направлены на создание более чистой воды и защиту здоровья населения от вредных веществ в окружающей среде.