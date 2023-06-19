Российские учёные научились упорядочивать нанотрубки

Учёные из Института физической химии и электрохимии (ИФХЭ) РАН нашли способ упорядочить нанотрубки, используя молекулы-координаторы толуола. Это позволяет повысить их адсорбционную способность и создать новые материалы для хранения газа. В результате исследования выяснилось, что упорядоченные нанотрубки накапливают больше метана, чем хаотически расположенные. Этот подход может быть полезен в космической отрасли и иметь экономические преимущества.

Нанотрубки — это особый материал, который вызывает большой интерес у учёных. Исследователи из ИФХЭ РАН работают над применением нанотрубок в различных технологиях. Однако использование отдельных нанотрубок для хранения газа неэффективно из-за их маленького объёма. С помощью молекул толуола учёным удалось упорядочить нанотрубки, увеличив их способность к адсорбции.

Молекулы толуола играют важную роль в процессе. Они создают дополнительные поры между нанотрубками, где может размещаться адсорбируемый газ. Учёные провели анализ адсорбции метана на полученной структуре и обнаружили, что молекулы толуола повышают способность нанотрубок к адсорбции. Более того, удаление молекул толуола не влияет на структуру, что означает возможность циклической перенастройки пористой структуры для различных промышленных задач.

Этот новый подход может найти применение в космической отрасли, где маленькие адсорбционные комплексы необходимы. Благодаря возможности изменять пористую структуру материала можно решать разные задачи, используя один и тот же материал. Это может привести к значительной экономии, особенно в космосе, где доставка материалов стоит дорого. Исследование было поддержано Минобрнауки России.