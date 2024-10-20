Российские учёные научились выращивать чайный гриб в промышленных масштабах

Сельскохозяйственным животным часто вводят вакцины и антибиотики, чтобы они давали больше продуктов. Однако такие методы могут вызывать проблемы, такие как дисбактериоз и снижение иммунитета у скота. Учёные из Пермского Политеха нашли решение — биологически активные добавки, такие как Medusomyces Gisevi и чайный гриб. Они провели исследования, чтобы определить, как лучше всего выращивать этот гриб в промышленных условиях.

Medusomyces Gisevi, известный также как чайный гриб, представляет собой симбиоз дрожжей и бактерий, получаемый при ферментации чая и сахара. Исследователи отмечают, что этот гриб содержит множество полезных веществ: белки, витамины, клетчатку и аминокислоты. Хотя его легко вырастить дома, для промышленного производства нужно создать специальные условия, чтобы получить продукт с нужными свойствами. В процессе ферментации Medusomyces Gisevi проходит две стадии: сначала гриб развивается под жидкостью, а затем поднимается на поверхность и начинает получать кислород из воздуха.

В ходе экспериментов учёные изучили, как стадии развития гриба влияют на его химический состав. Они заметили, что количество сахара в растворе играет важную роль в потреблении кислорода бактериями. В первый день потребление кислорода резко возрастает, а к шестому-седьмому дню снижается, так как кислород используется не только для органических кислот, но и для синтеза других веществ. Профессор Лариса Волкова из ПНИПУ подчеркнула, что для оптимизации процесса брожения уровень сахара в растворе не должен превышать 5-10 процентов. Это поможет получить качественную зооглею Medusomyces Gisevi, которая станет отличной добавкой к корму для сельскохозяйственных животных.