Российские учёные научились заменять повреждённые нервы

Учёные из Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ), совместно с коллегами из других вузов создали инновационный метод для ремонта повреждённых периферических нервов в организме. Это значит, что теперь можно восстанавливать нервы, которые были повреждены или имеют дефекты. Это важно для восстановления двигательной активности после травмы или заболевания.

Этот метод отличается от того, что используется за границей, где для таких операций берут нервы из других частей тела человека. Однако у этого метода есть ограничение — можно заменить нерв на длину не более 3 сантиметров. В новой технологии этого ограничения нет, и это позволяет восстанавливать нервы на большем участке.

Исследования на животных показали, что восстановленные нервы успешно растут через специальные трубки с волокнами. Это позволяет восстанавливать двигательную активность конечностей после повреждений нервной системы. Технология использует безопасные и совместимые с организмом полимеры, что уменьшает риск воспалительных реакций. Это важный шаг в области медицинских технологий и восстановления здоровья людей.