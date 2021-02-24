Российские учёные научились значительно снижать коэффициент трения между предметами

Для этих целей они использовали разработанные ими специальные тонкие плёнки, пишет журнал Nanomaterials. В качестве нового материала выступают определённые пласты веществ, толщина которых может достигать всего пары атомных слоев. Например, понижения коэффициента трения можно добиться с помощью халькогенидов металлов — соединений переходных металлов с серой, селеном и теллуром.

Сообщается, что учёным удалось получить покрытия, которые при толщине порядка 0,5 мкм обеспечивали снижение коэффициента трения больше, чем в десять раз! Благодаря этому, например, стальной шарик, скользя по стальной пластине без применения традиционных жидких смазок, демонстрировал коэффициент трения не превышающий 0,03 при испытаниях в нормальных условиях и при -100°С. Для сравнения, такие же параметры у коньков, скользящих по льду.