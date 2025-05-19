Российские учёные назвали дату стабилизации Солнца

Учёные прогнозируют, что солнечная активность вернётся к норме уже к 20 мая. Специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН отмечают, что обстановка на Солнце стабилизируется быстрее, чем ожидалось. Скорость солнечного ветра за последние сутки снизилась с 600 до 550 км/с, а температура упала с 600–700 тысяч до 100–200 тысяч градусов. Одновременно уменьшилась индукция магнитного поля.

Эксперты также сообщают, что расположение корональной дыры, которое ранее вызывало беспокойство, сейчас не представляет угрозы для Земли. По их словам, корональная дыра была единственной активной структурой на Солнце за последние дни. Если в ближайшее время не произойдёт чего-то непредвиденного, ситуация полностью нормализуется.

Специалисты с оптимизмом добавляют, что уже к завтрашнему дню солнечная активность может стать «скучной» и полностью безопасной. Это значит, что угроза мощных солнечных ветров и магнитных бурь минимальна.