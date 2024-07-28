Российские учёные назвали критерии выбора места посадки «Луны-27»

Учёные из Института геохимии и аналитической химии им. Вернадского (ГЕОХИ РАН) выбрали оптимальные места для посадки российского космического аппарата «Луна-27» на Южном полюсе Луны. Эта работа является важным шагом в подготовке миссии, запланированной на 2028 год. В пресс-службе Минобрнауки РФ сообщили, что были выбраны пять площадок, которые соответствуют всем инженерным и техническим требованиям: уклоны менее 7-10 градусов, освещённость солнцем более 35%, и видимость Земли более 50%.

Основная цель миссии «Луна-27» — исследование химического состава и содержания летучих компонентов и воды в лунном грунте на Южном полюсе Луны. Это имеет большое значение для будущих лунных миссий и возможного строительства российской базы на Луне. Южный полюс Луны известен сложным рельефом с крутыми уклонами и множеством кратеров, что делает выбор посадочных площадок особенно сложным.

Каждое место посадки ранжировано от основного до запасного в зависимости от содержания воды в грунте. Созданная карта пригодности учитывает рельеф, освещённость и видимость Земли. Как отметил заведующий лабораторией геохимии Луны и планет Евгений Слюта, при повышении точности посадки до 0,5 км становится доступно несколько безопасных и научно интересных площадок с повышенным содержанием водяного льда.