Российские учёные назвали опухоли в голове и шее наиболее уязвимыми перед лучевой терапией

Российские учёные назвали опухоли в голове и шее наиболее уязвимыми перед лучевой терапиейИ это очень важное открытие
Учёные из РУДН и НМИЦ радиологии впервые провели исследование, в ходе которого изучили влияние различных ионизирующих частиц на опухолевые клетки органов головы и шеи.
Они обнаружили, что нейтронное излучение оказывает на них наибольшее разрушающее воздействие.
Данное открытие имеет огромное значение, поскольку от 50% до 70% пациентов с диагностированными опухолевыми заболеваниями проходят лучевую терапию. Точность попадания в терапевтическое окно, когда можно максимально повредить опухолевые клетки, зависит от выбранного источника облучения и тактики разделения доз.
Учёные использовали как низкие (1 и 2 Грея), так и высокие дозы облучения (до 15 Грей), наблюдая за динамикой результатов от суток до пяти дней после воздействия на клетки.
Результаты исследования помогут создать технологический задел для повышения эффективности лучевой терапии при лечении онкологических заболеваний.