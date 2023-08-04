Российские учёные назвали опухоли в голове и шее наиболее уязвимыми перед лучевой терапией

Они обнаружили, что нейтронное излучение оказывает на них наибольшее разрушающее воздействие.

Данное открытие имеет огромное значение, поскольку от 50% до 70% пациентов с диагностированными опухолевыми заболеваниями проходят лучевую терапию. Точность попадания в терапевтическое окно, когда можно максимально повредить опухолевые клетки, зависит от выбранного источника облучения и тактики разделения доз.

Учёные использовали как низкие (1 и 2 Грея), так и высокие дозы облучения (до 15 Грей), наблюдая за динамикой результатов от суток до пяти дней после воздействия на клетки.

Результаты исследования помогут создать технологический задел для повышения эффективности лучевой терапии при лечении онкологических заболеваний.