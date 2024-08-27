Российские учёные назвали самые всхожие семена для колонизации других планет

Семена пшеницы, проведшие более 1,5 года в условиях космоса, показали удивительно высокую всхожесть — свыше 80%. Это значительно выше, чем у других культур, участвовавших в эксперименте на МКС, сообщил директор Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий РАН Кирилл Голохваст на форуме «Технопром-2024». Он отметил, что среди культур, кроме пшеницы, также тестировались рапс, нут, горох и соя.

На втором месте по всхожести оказался рапс, тогда как соя показала самые низкие результаты, что стало неожиданностью для учёных, ведь на Земле соя отличается высокой урожайностью. Голохваст уточнил, что семена провели на борту космического корабля более 180 дней. Основная цель эксперимента заключалась в выявлении уникальных свойств урожайности культур после длительного пребывания в космосе. Однако каких-либо отклонений от земных аналогов обнаружено не было.

Ранее, в ноябре 2023 года, сообщалось, что исследователи из СФНЦА РАН планируют высадить семена сои, которые провели два года на внешней части МКС в рамках эксперимента Роскосмоса «Биориск», чтобы проверить их всхожесть. Это должно помочь учёным понять, какие семена лучше всего переносят длительные космические путешествия. В эксперименте участвуют три института: СФНЦА РАН, Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени Вавилова и ФНЦ агробиотехнологии Дальнего Востока имени Чайки через Институт медико-биологических проблем РАН.