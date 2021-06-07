Российские учёные назвали сроки появления устройства для записи снов

По крайней мере, об этом заявили отечественные учёные, пишет RT. Они прогнозируют появление первого устройства для воссоздания человеческих снов при помощи нейрогарнитуры в ближайшие 4 года.

При этом специалисты отмечают, что вряд ли получится заснять сны как видеоролик или фильм. Они больше рассчитывают на вариант, при котором у экспертов получится определять их категорию: приятный, неприятный, кошмар, сексуальный и т. Д.

Что интересно, авторы проекта уже сумели разработать собственный интерфейс «мозг — компьютер». Именно и планируется в дальнейшем использовать при совершенствовании системы.