Российские учёные обнаружили бактерии, мешающие лечению рака

Российские учёные выяснили, что наличие определённых видов бактерий в кишечнике может снижать эффективность иммунотерапии меланомы, формы рака кожи. Исследование, поддержанное Российским научным фондом, указывает на возможность применения результатов в клинической практике для прогнозирования успеха лечения и выбора оптимальной терапии.

Учёные отмечают, что структура микрофлоры кишечника имеет решающее значение для эффективности иммунотерапии меланомы. Исследователи изучили кишечную микробиоту более 680 пациентов, выявив влияние определённых видов бактерий на результаты лечения.

Отмечается, что некоторые виды бактерий, в частности, из родов Akkermansia и Scatavimonas, могут ослаблять действие иммунотерапии. Понимание этого фактора позволит разработать стратегии для улучшения микробиоты пациентов и повысить эффективность иммунотерапии меланомы.