Российские учёные обнаружили белок, подавляющий развитие опухолей

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Российские учёные обнаружили белок, подавляющий развитие опухолейВещество успешно борется с опухолями
Учёные из Института цитологии РАН в ходе серии экспериментов выяснили, что белок теплового шока Hsp70, который начинает репродуцироваться организмом при повышении температуры тела или при стрессе, подавляет рост новообразований.
Специфика этого белка в том, что он содержится в раковых клетках, наиболее быстро размножающихся и устойчивых к препаратам. Изначально Hsp70 содержится в межклеточном пространстве и вызывает иммунный ответ, благодаря которому организм борется с опухолью.
Если ввести белок в виде экзосом — пузырьков диаметром 30-100 нм, перемещающихся внутри клеток и выделяющихся в межклеточное пространство, — рост опухолей значительно снижается. Это подтвердили эксперименты, проведённые на мышах. Животные с введённым белком Hsp70 дольше жили, а опухоли практически замедлялись в развитии.
Источник: Lenta.ru