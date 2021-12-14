Российские учёные обнаружили белок, подавляющий развитие опухолей

Специфика этого белка в том, что он содержится в раковых клетках, наиболее быстро размножающихся и устойчивых к препаратам. Изначально Hsp70 содержится в межклеточном пространстве и вызывает иммунный ответ, благодаря которому организм борется с опухолью.

Если ввести белок в виде экзосом — пузырьков диаметром 30-100 нм, перемещающихся внутри клеток и выделяющихся в межклеточное пространство, — рост опухолей значительно снижается. Это подтвердили эксперименты, проведённые на мышах. Животные с введённым белком Hsp70 дольше жили, а опухоли практически замедлялись в развитии.