Российские учёные обнаружили древние следы нефти в Карелии

На территории Ялгубы в Карелии, где уже более ста лет известны следы вулканических извержений, в ходе строительства горнолыжного центра «Ялгора» обнаружены удивительные шаровые лавы. Эти лавы, старые около 2 миллиардов лет, удерживают в себе древнюю нефть. Исследователи из Института геологии Карельского научного центра РАН устанавливают, как нефть смогла сохраниться в лавах.

Распространение базальтов, горных пород, сформировавшихся из лав, свидетельствует о масштабах древней вулканической активности в Прионежском районе Карелии. Открытие этих пород в окрестностях Ялгубы и Соломенного микрорайона Петрозаводска связано с работой геолога Франца Левинсона-Лессинга более ста лет назад. Однако лишь несколько лет назад они были обнаружены под слоем песка при строительстве горнолыжного центра.

Подробные микроскопические исследования и анализ показали, что углерод в подушечных лавах Ялгоры биогенного происхождения. Это древние углеводороды, нефть, удивительным образом сохранившиеся в базальтовых расплавах. Учёные планируют дальнейшие исследования, чтобы понять механизм захвата углерода и взаимодействие его с магмой, раскрывая тайны процессов, происходивших на ранних этапах Земли.