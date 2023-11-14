Российские учёные обнаружили древнюю стоянку людей возрастом около 9 тыс лет

В процессе проверки земельного участка на Камчатке обнаружен новый объект археологического значения под названием «Поселение Хайкова-1». Археологи из Владивостока, работающие в рамках Научно-производственного центра историко-культурной экспертизы, выявили этот памятник в ходе полевых исследований. Предварительно датировка указывает на неолитическую эпоху.

Выявленный археологический объект был включён в список культурного наследия Камчатского края. Также установлен специальный режим использования земельного участка, на котором расположен этот археологический памятник. В настоящее время уточняется возраст найденных артефактов, включая отщепы, скребки, тёсла и наконечники стрел, которые свидетельствуют о стоянке древних обитателей этой местности.