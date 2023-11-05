Российские учёные обнаружили головастиков со сколиозом в Гималаях

В Гималаях, биологи обнаружили, что у жаб головастиков происходят массовые изменения в их физической форме. Некоторые из этих жаб имеют сколиоз, укороченные хвосты, дефекты глаз и другие аномалии. Исследователи обеспокоены этим, потому, что такие изменения не являются случайными, а скорее свидетельствуют о серьёзных проблемах. Учёные провели исследования в относительно чистом и малонаселённом регионе Гималаев, и результаты опубликованы в журнале «Russian Journal of Herpetology».

Исследование включало анализ жаб, собранных в семи различных местах в Гималаях на различных высотах над уровнем моря. Отклонения в физической форме обнаружены у 3,3–13,6% исследованных жаб, что вызывает беспокойство среди учёных. Удивительно, что Гималаи считаются относительно незагрязненным регионом, в отличие от более плотно населённых областей Индии.

Исследователи попытались определить причины этих изменений, но не смогли найти прямой связи с параметрами окружающей среды, такими как pH и солёность воды. Однако они предположили, что сельское хозяйство и использование сельскохозяйственных химических веществ могут быть одной из причин. Особенно агрохимикаты, применяемые в сельском хозяйстве, могут влиять на развитие жаб. Учёные также отметили, что использование сельскохозяйственных пестицидов и минеральных удобрений в сочетании с бытовыми загрязнениями может увеличивать количество и разнообразие отклонений. Это свидетельствует о важности борьбы с загрязнением окружающей среды и устойчивого сельского хозяйства.