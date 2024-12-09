Российские учёные обнаружили микропластик в снеге над Сибирью

Учёные Томского государственного университета провели исследование, которое показало наличие микропластика в снегу на территории ХМАО и соседних регионов Сибири. Выяснилось, что наиболее загрязнённым городом оказался Когалым, где на каждый квадратный метр ежедневно выпадает около 13 частиц микропластика. Исследователи предполагают, что основными источниками загрязнения могут быть транспорт и синтетические ткани, популярные в условиях сурового климата.

Снег, взятый в районе Ханты-Мансийска, оказался менее загрязнённым: здесь выпадает около 0,9 частиц микропластика на квадратный метр в сутки. Однако весовая нагрузка полимеров в этом районе выше и составляет в среднем 1,1 грамма на метр. Аспирант Биологического института ТГУ Алексей Редникин отметил, что в образцах часто встречаются вискоза и полиэтилентерефталат (ПЭТ), которые активно используются в текстильной промышленности благодаря своей прочности, влагостойкости и способности сохранять тепло.

Исследователи подчёркивают, что концентрация микропластика зависит в основном от метеоусловий — осадков и ветра, а не плотности населения. Хотя прямого доказательства вреда микропластика для здоровья человека пока нет, некоторые данные говорят о возможных негативных последствиях для клеток и тканей организма. Особенно это касается людей со слабым иммунитетом, работников текстильной отрасли и курильщиков.