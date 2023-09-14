Российские учёные обнаружили моллюсков, которые помогут узнать историю Земли

Учёные из Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики провели исследование, которое помогло определить ареал моллюсков-псевдодонов и раскрывает интересные детали о их распространении. Эта работа, которая длилась 15 лет, сосредоточена на понимании эволюции речных систем на Земле и того, как они перемещались по континентам вместе с живой природой.

Моллюски, которых исследовали зоологи, принадлежат к трибе Псевдодонтини, и объединяют несколько родов. Они имеют уникальные раковины с бугорками, которые используются в палеонтологии для определения возраста геологических слоёв.

Ранее думали, что эти моллюски обитают в Юго-Восточной Азии и бассейне реки Янцзы. Однако, исследования ФИЦКИА показали, что они эндемичны для Юго-Восточной Азии. Эти результаты также помогли понять, какие части современной суши являются фрагментами древних суперконтинентов.

Это исследование не только расширяет наши знания о моллюсках и природе, но также подчёркивает важность охраны пресноводных экосистем, так как они играют важную роль в нашей окружающей среде и как источник пищи для местного населения.