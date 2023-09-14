Российские учёные обнаружили моллюсков, которые живут всего в двух реках на планете

Учёные из России обнаружили новый вид моллюсков в реках Мьянмы, который может служить индикатором чистоты воды. Этот крупный моллюск с мощной раковиной был найден в двух реках — Иравади и Чиндуин. Популяции в этих двух реках сильно различаются генетически и были изолированы друг от друга около шести миллионов лет назад.

Моллюски обитают в труднодоступных тропических лесах, где текут небольшие ручьи с чистой водой. Эти места подвержены антропогенным воздействиям, таким как рубка леса и сельское хозяйство, что может ухудшить качество воды и угрожать выживанию этого вида. Учёные рекомендовали включить его в Красную книгу Мьянмы.

Российские учёные также содействовали созданию Красной книги в Мьянме и рекомендовали использовать моллюсков как биоиндикаторы качества воды при строительстве водохранилищ и гидроэлектростанций. Это практическое достижение в оценке воздействия на окружающую среду и биоразнообразие моллюсков в водоёмах.