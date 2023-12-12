Российские учёные обнаружили мышьяковую аномалию в Забайкалье

Экспедиция Сибирского отделения Российской академии наук провела исследование биоразнообразия в Забайкальском крае и обнаружила увеличенное содержание мышьяка в почвах вблизи Быстринского горно-обогатительного комбината. Это ядовитое вещество было обнаружено в литоземе с повышенной концентрацией, достигающей 759 мг на кг в некоторых образцах. Учёные не выявили негативного влияния мышьяка на растения, но подчеркнули необходимость дополнительных исследований, чтобы понять, как это вещество распространяется по пищевой цепи и как оно может повлиять на животных и людей.

Эта экспедиция является частью широкого исследовательского проекта, проводимого в сотрудничестве с «Норникелем», который начался в 2020 году. Проект охватывает несколько регионов, включая Кольский полуостров, север Красноярского края и Забайкальский край. Основная цель — оценить воздействие деятельности компании «Норникель» на биоразнообразие в этих регионах и разработать программы по его сохранению и мониторингу. Полученные результаты будут использоваться для создания корпоративной системы управления воздействием на биоразнообразие.